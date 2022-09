Želite podijeliti nezaboravne trenutke sa vašim pratiteljima na instagramu? Ali ipak ne želite ih objaviti da zauvijek ostanu dio vašeg profila? Instagram story je rješenje za vaš problem. Ali kako objaviti story na instagram?

Da biste objavili story na instagram samo pratite ovih par koraka i sve će vam biti jasno. Za početak otvorite svoj profil na instagramu. Nakon ovih savjeta više se nećete pitati kako objaviti story na instagramu.

Na naslovnoj strani na instagramu, u gornjem lijevom kutu možete vidjeti kružić u kojem je vaša profilna fotografija. Upravo ispod te profilne fotografije možete vidjeti natpis „vaša priča“ sa malim simbolom plusa. Sada dodirnite tu ikonicu i otvoriti će vam se kamera i mnoge druge opcije za objavljivanje priča na instagramu.

Zatim odaberite što želite objaviti na instagram story. To može biti fotografija iz vaše galerije koju ćete pronaći klikom na malu ikonu fotografija u donjem lijevom kutu zaslona ili jednostavno uslikati potpuno novi story. To je to! Sada kada znate kako objaviti story na instagram, podijelite svoje trenutke sa svim vašim prijateljima.