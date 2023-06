Tabata je intervalni trening visokog intenziteta. Ova metoda treninga je prikladna za svakoga tko želi smanjiti tjelesnu masnoću i poboljšati ukupnu izdržljivost. Tijekom kratkog razdoblja od 4 minute, ciklus opterećenja primjenjuje se na jednu od glavnih mišićnih skupina (noge, prsa, leđa, trbuh itd.).

Ako želite postići učinkovite, brze i intenzivne sportske ciljeve u kratkom vremenu, Tabata trening je prava stvar za vas. Tabata je poseban oblik visoko intenzivnog treninga i karakterizira ga vrlo kratka i intenzivna izmjena napora i oporavka. Od tijela se zahtijeva maksimalna izvedba 20 sekundi, nakon čega slijedi pauza od 10 sekundi. Obično se 8 od ovih intervala završi u 4 minute.

Najbolji Tabata trening sastoji se od nekoliko vježbi i pravila. Ako se radi 3 do 4 puta tjedno, povećava pozitivne učinke plana vježbanja za mršavljenje. Za početak stavite popis vježbi za Tabata trening koje ćete izvoditi jednu za drugom. To mogu biti čučnjevi, sklekovi, skokovi i planinari. Zatim se zagrijte 5 do 10 minuta. Zagrijavanje možete obaviti kratkim trčanjem ili preskakanjem užeta. Nakon toga počinje najbolji tabata trening. Izvodite jednu vježbu 20 sekundi u visokom intenzitetu, zatim se odmorite 10 sekundi. Ponovite sve ove vježbe na ovaj način po 2 puta. Sveukupno osam ponavljanja. Upravo ste izveli najbolji Tabata trening za svega 15 minuta. Sretno!