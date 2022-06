kako komentirati na youtube

Nakon što odgledate video na Youtubeu, i odlučili ste da želite ostaviti svoje mišljenje tako da komentirate taj video. Sekcija za komentiranje se nalazi na dnu stranice tako da ćete morati „skrolati“ prema dole kako bi ste ju pronašli.

Prvo ćete vidjeti preporučene videe za vas, no samo nastavite skrolati sve dok ne vidite sekciju „dodajte komentar“. Nakon što to vidite znate da ste došli do sekcije za komentiranje i možete iznijeti svoje mišljenje. Sa lijevim klikom miša pritisnite na „dodaj komentar“ te pomoću tipkovnice napišite vaš komentar.

Nakon što ste završili s vašim komentarom i zadovoljni ste s njim, zadnji korak koji morate napraviti je da lijevim klikom miša pritisnete „dodaj komentar“ nakon čega će se vaš komentar objaviti. Nakon toga vaš komentar će biti vidljiv osobi čiji je video, no njega će vidjeti i svaka druga osoba koja gleda taj video, tako da nemojte komentirati ništa vulgarno.