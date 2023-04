Većina trkača ima probleme s time kojim tempom trčati i kako se on određuje. Naime, znati kojim tempom trčimo važno je za postizanje rezultata, no to nije lako izračunati.

Kako izračunati tempo trčanja zapravo je vrlo teško te taj proces profesionalnim trkačima najčešće rade stručnjaci. Stoga, ako ste mislili da ćemo vam otkriti kako izračunati tempo trčanja, nažalost ne možemo. No, možemo vam pomoći u pronalaženju načina kako izračunati tempo trčanja. Naime, noviji pametni satovi imaju opciju da to izračunaju za vas, a osim njih, postoje aplikacije za pametne mobitele za izračunavanje tempa trčanja. Također, online pretražujući google možete pronaći mnoge kalkulatore koji će vam pomoći u tome kako izračunati tempo trčanja, odnosno taj će posao napraviti za vas.

Ako nemate stručnjake pokraj sebe koji će vam pokazati kako izračunati tempo trčanja, preporučamo da posegnete za ovim online opcijama.