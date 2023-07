Zabranjeno sušenje u sušilici znači da se predmet ne smije staviti u sušilicu radi sušenja. Ako simbol za održavanje vašeg odjevnog predmeta prikazuje kvadrata koji je prekrižen, to znači da je odjevni predmet osjetljiv, da se ne može staviti u sušilicu i da se mora sušiti na zraku. Sušenje osjetljive odjeće u sušilici može dovesti do skupljanja, širenja i drugih vrsta oštećenja. No, zašto je neku odjeću zabranjeno sušiti u sušilici?

Sušilica koristi visoku razinu topline uparenu za uklanjanje viška vlage s odjeće. Ovo djelovanje topline i centrifuge je abrazivno i može uzrokovati ozbiljna oštećenja odjeći od vune, kože, spandeksa, svile ili krzna. Prije pranja ili sušenja bilo koje vrste odjevnih predmeta uvijek trebate provjeriti oznaku za održavanje predmeta. Ako oznaka za održavanje sadrži simbol za zabranjeno sušenje u sušilici, tada je odjeću najbolje osušiti na zraku.

Sušenje odjeće na zraku je nježan i učinkovit način sušenja odjeće, iako može biti malo sporiji od sušenja u sušilici. Prije sušenja odjeće na zraku, upotrijebite ciklus centrifuge u perilici rublja. Ciklus centrifuge pomoći će ukloniti višak vode s tkanine odjevnog predmeta i staviti ga u bolji položaj za sušenje na zraku. Odjeća bi trebala biti malo vlažna kada se pripremate za sušenje na zraku, a ne potpuno mokra te će se osušiti za manje od dva dana.