Remi je popularna igra koju igraju dva do četiri igrača koristeći standardni špil od 52 karte. Cilj igre je osloboditi se svih karata iz ruke prikupljajući ih u skupine i nizove. Skupine se sastoje od tri ili više karata istog broja ili vrijednosti, dok se nizovi sastoje od tri ili više karata iste boje u uzastopnom redoslijedu. Igrač koji prvi ispusti sve svoje karte iz ruke pobjeđuje. No, koliko vrijedi as u remiju?

U remiju, karta as ima jedinstvenu vrijednost koja se može mijenjati ovisno o pravilima igre. U nekim pravilima, as može biti najveća karta u igri, dok u drugima može biti najmanja. U nekim varijantama, as se smatra visokom kartom u nizu, dok se u drugima može koristiti kao najniža karta. Stoga je važno provjeriti pravila igre prije početka igre kako bi se utvrdila vrijednost asa. Kada znate koliko vrijedi as u remiju, važno je znati koliko vrijede i ostale karte. U većini verzija remija, vrijednost karata je sljedeća: karte od dva do deset imaju vrijednost koja odgovara njihovom broju, dok karte dečko, dama i kralj imaju vrijednost od 10. Karte as mogu imati vrijednost 1 ili 11, ovisno o potrebama igre.