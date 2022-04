Ako ste mislili da je kako dijeliti internet s mobitela na laptop komplicirana stvar, prevarili ste se. Upravo je baš suprotno – vrlo je jednostavno, brzo i učinkovito te kako dijeliti internet s mobitela na laptop može znati i uraditi svatko.

Naime, kada razmišljate kako dijeliti internet s mobitela na laptop morate znati osnovne stvari. Te osnovne stvari tiču se vašeg mobitela, odnosno uključuju sljedeće korake koje morate poduzeti:

Postavke – Mobilne mreže – Dijeljenje veze (Hotspot) - omogući

Ova tri koraka omogućuju vam kako dijeliti internet s mobitela na laptop. Važno je samo da provjerite imate li lozinku za dijeljenje veze ili je ono besplatno. Nakon što omogućite dijeljenje mobilnog interneta, sljedeće korake morate poduzeti na laptopu. Oni su vrlo jednostavni, odnosno tiču se spajanja na WIFI (u ovom slučaju mobilne podatke koje dijelite) pomoću lozinke, ako ona postoji.

I to je to, na svim mobitelima koraci kako dijeliti internet s mobitela na laptop su jednaki. U posljednje vrijeme novija tehnologija omogućuje dijeljenje veze i preko QR koda, a to pronađete na isti način kao i lozinku.