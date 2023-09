Breza je tankolisno listopadno tvrdo drvo iz roda Betula,iz obitelji Betulaceae, koja također uključuje johe, lijeske i grabove. Usko je srodna s bukovo-hrastovom obitelji Fagaceae.

Odakle dolazi breza? Breze rastu u umjerenoj ili borealnoj klimi diljem sjevernog dijela Sjeverne Amerike. Papirnata breza (B. papyrifera), drvo s bijelom korom koje se naširoko koristi od strane trgovačkih domorodačkih naroda i Voyageursa, raste od Aljaske do Mainea, ali samo do juga do planina Virginije, Tennesseeja i Oregona.

Kada cvate breza? Krajem svibnja ili početkom lipnja izlaze iz ljuskavih pupova kako bi "cvjetale". Ženski cvjetovi breze su prijemčivi malo prije nego što obližnji muški cvjetovi otpuste pelud.