Vješala je igra pogađanja za dva ili više igrača. Jedan igrač razmišlja o riječi, izrazu ili rečenici, a drugi to pokušavaju pogoditi predlažući slova.

Broj igrača za igru vješala: 2 (ili više). 1 mora biti „krvnik“, a 1 ili više pogađača slova.

Što je potrebno za igranje igre vješala: Za igranje igre potrebni su olovka i papir.

Priprema za igru vješala: Ili ispišite neke unaprijed pripremljene stranice vješala ili nacrtajte jednostavna vješala i napišite abecedu iznad ili ispod vješala.

Kako igrati igru vješala: Odaberite jednu osobu koja će biti krvnik. Ta će osoba smisliti riječ ili kratku frazu i označiti praznine (kratke crte) za svako slovo svake riječi. Odvojite riječi ili kosom crtom, prilično širokim razmakom ili stavite riječi u zasebne retke. Zatim će drugi igrač pogoditi slovo. Ako se to slovo nalazi u riječi(ma), upišite to slovo svugdje gdje bi se pojavilo, prekrižite to slovo u abecedi. Ako slovo nije u riječi, dodajte dio tijela na vješala (glava, tijelo, lijeva ruka, desna ruka, lijeva noga, desna noga). Igrač će nastaviti pogađati slova dok ne riješi riječ (ili izraz) ili svih šest dijelova tijela ne bude na vješalima.

Za pobjedu: Krvnik pobjeđuje ako cijelo tijelo visi s vješala. Pogađač(i) pobjeđuje ako pogodi riječ prije nego što je osoba obješena.