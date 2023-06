Igra asocijacija je jedna od najjednostavnijih igara za dvoje i nije vam potrebno ništa osim govora. Jedna osoba započinje s riječju ili pojmom, a druga osoba mora brzo reći prvu asocijaciju koja joj padne na pamet. Zatim se ta asocijacija koristi kao početak za novu asocijaciju. Možete nastaviti izmjenjivati asocijacije dok vam ne ponestane ideja. Iako igra nije baš natjecateljskog duha, može se iskoristiti u raznim situacijama kako bi brže prošlo vrijeme i kako bi testirali kreativnost.

Još jedna super društvena igra za dvoje je država, grad, selo. To je igra u kojoj igrači trebaju smisliti što više riječi koje počinju s određenim slovom u nekoj kategoriji. Igra se tako da se izabere početno slovo i onda se pod određene kategorije pišu riječi koje započinju na to slovo. Kategorije odabirete sami, a to mogu biti: država, grad, selo, biljka, voće, glumci itd.

Vrijeme se određuje tako da osoba koja je prva ispunila sve kategorije kaže „stop“ i onda broji do 10. kad izbroji do 10 svi ostali igrači trebaju prestati s pisanjem. Nakon toga se zbrajaju bodovi. Za svaku napisanu riječ automatski dobijete 5 bodova. Ali ako ste napisali riječ koja se razlikuje od protivnika onda dobijete 10 bodova. Na kraju ako ste napisali riječ za pojedinu kategoriju, a drugi igrači nisu ispunili tu kategoriju dobijete 15 bodova. Na kraju svake runde se bodovi zbrajaju i onaj tko ima najviše bodova je pobjednik. Sada imate već dvije super društvene igre za dvoje koje će vas sigurno zabaviti.