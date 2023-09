Afričke sorte treba saditi u rano proljeće nakon što prođe sva opasnost od mraza. Sađenje ovih sorti rano u sezoni omogućit će im više vremena za rast i sazrijevanje. French i Signet vrste mogu se saditi bilo kada od proljeća do sredine ljeta.

Neven voli sunce, ali će tolerirati malo hlada. Za vrijeme ekstremnih vrućina pogodno je malo poslijepodnevne hladovine. Sorte T. erecta treba saditi na prostoru zaštićenom od jakih vjetrova i štetnih padalina.

Neven brzo klija, nikne u roku od nekoliko dana i cvjeta za oko 8 tjedana, što ih čini lakim za uzgoj iz sjemena. Posijajte sjeme izravno vani nakon što prođe sva opasnost od mraza i tlo se počne zagrijavati. Posijajte sjemenke na razmaku od 2cm i nakon sadnje temeljito zalijte. Nakon što sjemenke niknu, treba ih prorijediti prema sljedećim smjernicama: francuske ili Signet sorte 20 do 25 cm jedna od druge, a afričke sorte 25 do 30 cm. Upotrijebite male vrtne škare za izrezivanje sadnica, jer njihovo izvlačenje može poremetiti korijenje ostavljenih sadnica. Sjeme može niknuti ranije u zatvorenom prostoru, ali s obzirom na njihovo brzo klijanje, to doista nije potrebno. Sadnice se mogu presaditi kada su visoke 5cm.

Prilikom presađivanja nevena kupljenih u rasadniku, iskopajte i olabavite tlo oko 30 cm dolje, pri čemu je konačna rupa za sadnju samo nešto veća od korijena. Napunite zemljom i čvrsto pritisnite na mjesto sadnje. Temeljito zalijte.