"Muškarci i žene traže od mene svašta, od igranja s mojim seksualnim igračkama do prljavih priča. Moja niša je biti MILF... Vrlo sam poznata. Većina mojih klijenata je u dobi od 22 do 28 godina. Ponekad su usamljeni i samo zovu kako bi popričali sa mnom te ne žele da se skidam. Samo žele znati što sam večerala i kako su moja djeca. No, ponekad provedem cijeli dan radeći zločeste stvari. Svaki dan radni da mi je različit i nikad ne znam što me čeka", ispričala je Sarah koja trenutno zarađuje skoro 500 eura dnevno.