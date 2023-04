Mnogi roditelji ostali su šokirani zbog jedne epizode Teletubbiesa, a jedna majka je rekla da će zabraniti svojoj djeci da gledaju seriju.

"Moj mališan je gledao Teletubbiese i ovo se dogodilo. Što sam upravo gledao?", otkrila je majka na TikToku.

Serija o Teletubbiesima prvi put je emitirana još 1997. i prikazivala se do 2001., prije nego što je 2015. doživjela obnovu koja je trajala do 2018. Za one koji su upoznati s četvorkom jarkih boja, možda se sjećate da imaju naviku dovoditi se u pomalo čudne situacije - ali jedna posebna scena uznemirila je roditelje.

U sceni se mogu vidjeti Tinky-Winky, Laa-Laa i Po kako stoje vani, a Tinky Winky drži puhalicu i dobiva upute da je "jako, jako, jako puše", što je on radio. Puhalica se odmota i kreće ravno prema Dipsyju koji se u tom trenutku slučajno sagnuo kako bi podigao šešir. Zatim ga ta velika puhalica počne "škakljati" po guzi, a on se počne vrtjeti i naizgled uživa u tom iskustvu.

"Sada znam zašto mi mama nije dopuštala da ih gledam kad sam bio dijete", bio je jedan od komentara. "Čude me ljudi koji misle da roditelji previše razmišljaju o ovome. Ne, nije ok", glasio je drugi. Neki su pak bili stava da je to sasvim bezopasno za mališane.

"Ako u ovome vidite nešto seksualno, imate probleme u glavi", dodao je jedan roditelj,a piše Lad Bible.