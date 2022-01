RIJEČKO OKO / Rijeka dobila novu atrakciju: Tko je za vožnju 22 metara visokim panoramskim kotačem? Evo koliko košta

U subotu su krenule vožnje u gondolama Panoramskog kotača smještenog na Trgu 111.brigade u Rijeci. HV Panoramski kotač radit će svakoga dana, i to radnim danom od 15 do 21 sati, a vikendom od 10 do 21 sat. Za vožnju koja će trajati 3 do 5 minuta odrasli trebaju odvojiti 45 kuna, dok za djecu do 12 godina cijena vožnje iznosi 35 kuna, a najmlađi do 5 godina mogu se voziti besplatno. Ova atrakcija popularno se diljem svijeta naziva “sky view” i nudi vam priliku da uživate u pogledu na grad i na Kvarnerski zaljev.