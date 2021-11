VELIKI KORAK ZA ČOVJEKA / Povijesni trenutak bez kojeg ne bi bilo ljudi na Mjesecu: Vibracije su bile toliko jake da se zatresla cijela zgrada

Prije točno 54 godine, 9. studenoga 1967., lansirana je prva američka Saturn V raketa za misiju Apollo 4. Bila je visoka oko 110 metara i imala masu od čak 3000 tona. Radilo se o tada najsnažnijoj, najvećoj i najtežoj ikad napravljenoj raketi. Prvo lansiranje izvršeno je sa Svemirskog centra Kennedy na Floridi, i to bez ljudske posade. Bio je to velik medijski događaj. Među prisutnim novinarima bio je i poznati Walter Cronkite, koji je izvještavao za CBS. Navodno su vibracije pri lansiranju bile toliko jake da se snažno zatresla zgrada u kojoj se Cronkite nalazio. Misija se smatrala potpunim uspjehom jer je let protekao bez ikakvih problema. Kasnije je lansirano još 12 raketa Saturn V, tako da je ukupno izvršeno 13 lansiranja, a od toga je NASA pomoću šest raketa uspjela poslati ljude na površinu Mjeseca.