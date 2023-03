Brend je nazvan po britanskoj kraljici Viktoriji koja je u 19. stoljeću dugo vladala Engleskom. Kraljica Viktorija i njen suprug, princ Albert imali su čak devetero djece, a nakon njegove iznenadne smrti 1861. godine engleska kraljica je tugovala sve do svoje smrti 40 godina kasnije. U to vrijeme žene su nosile korzete koji su savršeno naglašavali ženske obline iznad i ispod struka, a postavlja se pitanje koja je to bila tajna kraljice Viktorije. Da li je možda bila pravi ovisnik o seksu i velika zavodnica? Odgovore nikada nećemo dobiti, jer je to ipak Viktorijina tajna.