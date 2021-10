Problem zagađenja plastikom u posljednjih je nekoliko desetljeća postao jedan od vodećih ekoloških problema na planeti Zemlji. Iako je izum plastike omogućio tehnološki razvoj i napredak, masovna proizvodnja plastike za jednokratnu upotrebu dovela je do onečišćenja planete koje je poprimilo katastrofalne razmjere. Znanstvenici procjenjuju da je od pedesetih godina prošloga stoljeća proizvedeno više od šest milijardi tona plastike, a 60 posto od te količine završilo je kao otpad u okolišu. Jednako tako, prema procjenama stručnjaka, 40 posto plastike koja se proizvede svake godine je plastika za jednokratnu upotrebu. U to spadaju plastične vrećice koje koristimo nekoliko sati i potom bacamo, a plastične vrećice u prirodi mogu opstati stotinama godina.

Mikroplastika šteti svim živim bićima

Jednom kada se nađe u prirodi, izložena suncu, vjetru, vodenim ili morskim valovima i drugim vremenskim utjecajima, plastika se počne raspadati na mikroplastiku, odnosno čestice plastike manje od 5 mm. Prema nalazima UN-a, u svjetskim morima se nalazi 51 trilijun čestica mikroplastike. U konačnici, te čestice dospijevaju u morske životinje pa na taj način mikroplastika ulazi u prehrambeni lanac i dospijeva u hranu koju jedu i ljudi. S obzirom da se u proizvodnji plastike često dodaju aditivi i potencijalno toksični kemijski spojevi kako bi plastika bila otpornija na plamen, za pretpostaviti je da će sva ta plastika koja dospijeva u hranu u konačnici biti štetna za zdravlje ljudi i životinja.

Odakle sve dolazi mikroplastika? Postoje dvije glavne vrste mikroplastike: primarna mikroplastika koja se odnosi na sve ono što se industrijski proizvodi, a čestice mikroplastike ili drugi polimeri koji se ne mogu biološki razgraditi se dodaju u te proizvode zbog postizanja određenih karakteristika kod tih proizvoda i sekundarna mikroplastika nastaje upotrebom odnosno trošenjem određenih predmeta i proizvoda. Tako u primarnu mikroplastiku ubrajamo proizvode poput kreme za sunčanje u koju se polimeri dodaju zbog postizanja vodootpornosti ili sredstva za čišćenje stakla u koja se dodaju tvari koje štite staklo od zaprljanja. Sekundarna mikroplastika nastaje trošenjem odnosno razgradnjom većih komada plastike, primjerice plastičnih vrećica, boca ili bačenih ribarskih mreža.

Jedino rješenje je smanjenje plastike

S obzirom da je mikroplastika postala sastavni dio gotovo svih proizvoda koje koristimo u svakodnevnom životu, od izuzetne je važnosti da svatko od nas postane svjestan razmjera ovih problema, te da odgovornijim ponašanjem u korištenju proizvoda od plastike doprinese smanjivanju količine plastičnog otpada koji guši planetu. U aktivnu borbu protiv plastičnog zagađenja uključile su se i velike kompanije. Jedna od njih je i Schwarz grupa, u okviru koje posluje i trgovački lanac Kaufland, a koja promjenama u sastavu proizvoda i ambalažama nastoji smanjiti količinu plastike u opticaju i smanjiti količine plastičnog otpada. Kaufland je prvi trgovački lanac u Hrvatskoj koji je potpuno ukinuo jednokratne plastične vrećice na blagajnama. Osim toga, Kaufland je u svojim trgovinama prestao prodavati plastično posuđe za jednokratnu upotrebu, plastični pribor za jelo, slamke, plastične štapiće i slično.

Na razini cijele Grupacije Schwarz, pokrenuta je strategija REset Plastic koja je postavila konkretne ciljeve na području eliminacije plastike iz proizvoda i ambalaže gdje god je to moguće. Jedan od zadanih ciljeva jest i eliminacija mikroplastike iz recepture što većeg broja proizvoda robnih marki Kaufland do kraja 2021. godine, i to iz kozmetičkih proizvoda, deterdženata i sredstava za čišćenje. U ponudi Kauflanda već je više od 70 različitih proizvoda bez mikroplastike, poput primjerice proizvoda za njegu beba brenda bevola-baby. Kako bi potaknuo ljude da odabirom proizvoda bez plastike i sami doprinesu smanjenju količine mikroplastike koja završava na otpadu, Kaufland je uveo pečat „receptura bez mikroplastike“ na temelju kojeg će kupci već na prvi pogled prepoznati sadrži li proizvod mikroplastiku. Podizanjem svijesti o problemu plastičnog otpada, korištenjem proizvoda bez plastike te odgovornom upotrebom plastike svatko od nas može pomoći u smanjenju plastičnog otpada i na taj način sudjelovati u očuvanju okoliša, zdravlja planete i samim time, zdravlja svih nas.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom KAUFLAND prema najvišim uredničkim standardima RTL Digitala