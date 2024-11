'I razbije djecu tvoju o kamen': Strava i užas! Ovo je 20 najmračnijih citata iz Biblije

2. Solomonova presuda: Kralj Salomon nije zaista podijelio dijete na dva dijela, ali je smatrao da je to najbolji način da sazna tko je prava majka djeteta. Srećom nije bilo krvoprolića, ali svejedno je to prilično strašna priča. ''Donesite mi mač!'', naredi kralj. I donesoše mač pred kralja, a on reče: ''Rasijecite živo dijete nadvoje i dajte polovinu jednoj, a polovinu drugoj."