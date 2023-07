FEŠTALE DO JUTRA / Sve je gorjelo u Čakovcu: Stigle OnlyFans zvijezde i čestitale europskoj prvakinji u seksu Mariji: 'Stvarno su me dobro iznenadile'

OnlyFans zvijezde Ena Friedrich Kiš i Josipa Karimović svojim dolaskom u Čakovec iznenadile su europsku prvakinju u seksu Mariju Zadravec. Naime, djevojke su joj došle osobno čestitati na uspjehu, a Marija ih je odvela na Porcijunkulovo. Ona nam je otkrila da su je djevojke zaista iznenadile svojim dolaskom te da su feštale do jutra. "Cure su mi iznenada došle čestitati i stvarno su me uspjele dobro iznenaditi svojim dolaskom. I da proslavimo zajedno moju pobjedu, odvela sam ih na manifestaciju Porcijunkolovo u Čakovcu gdje su nas zaustavili brojni novinari i jako puno ljudi koji su nas tražili selfie. Na kraju smo feštale do jutra i dobro proslavile pobjedu", kazala je Marija za Net.hr.