"U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to jako želio. Moje misli su bile usmjerene na to od 15. godine. Znao sam da sam rođen za to! Otišao sam u Ameriku s namjerom da postanem dio industrija za odrasle. Dakle, pazite što želite, možda vam se i ostvari", kaže.