WhatsApp nema ugrađenu funkciju zakazivanja poruka, ali postoji ekstenzija koju možete instalirati i time si dodatno olakšati.

Zakazivanje poruka na WhatsAppu posebno korisno bi moglo biti onima koju u sklopu svog posla moraju komunicirati s klijentima koje moraju kontaktirati u određeno vrijeme. Osim toga, ovo možete koristiti i ako se baš ne možete uvijek sjetiti rođendana i godišnjica pa čestitke možete unaprijed zakazati, piše MakeUseOf.

Instalirajte ekstenziju za Chrome

No, za to je potrebno instalirati Blueticks ekstenziju za Chrome. Kako biste našli spomenutu ekstenziju morat ćete kliknuti na Chrome Web Store i u tražilicu upisati 'Blueticks'. Nakon toga kliknite opciju 'add to Chrome' pa na ikonicu Blueticksa i prijavite se.

Nakon što instalirate Blueticks otvorite WhatsApp u Chromeu, prijavite se i zatim odaberite grupu ili kontakt za koji želite zakazati poruku. Klinite na ikonu kraj kućice za pisanje i pojavit će vam se kalendar za zakazivanje poruke.

Nakon toga napišite željenu poruku i odaberite datum i vrijeme kada želite da poruka bude poslana. Potvrdite izbor klikanjem na opciju 'Schedule Send'.