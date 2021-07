Drugim riječima, isto kao i svaki dan. Jedino što je drugačije od ostalih dana su baloni na stolu koji su se njihali kako je tko pored njih prolazio. Je li nekome rođendan, a da ja ne znam?

OK, nema sada vremena istraživati, treba se pripremiti za kolegij i prijedloge tema za sljedeću emisiju. Nema stajanja, tempo je neumoljiv i tek što si pripremio jednu priču čeka te već mnogo novih tema koje treba pripremiti i obraditi. Ali i to je ljepota ovoga posla. Pitam kolegu kamermana kome je rođendan. On me začuđeno gleda i odmahuje glavom. Pa što onda baloni tu rade? Sliježe ramenima i odlazi za svojim poslom. Dobro, sada stvarno nema vremena, treba provjeriti najave.

Tim se priprema, svi prilozi su stigli, montirani i spremni, sve ide kako treba. Iz šminke stiže Zoran Šprajc, dobro raspoložen i u prolazu dobacuje nešto o Pelješkom mostu. Da nisu baloni tu zbog završetka Pelješkog mosta? Joj, zašto uopće još razmišljam o tome? Uskoro krećemo.

S emisijama koje idu uživo čovjek mora biti skoncentriran i paziti na svaki detalj. Konačno ide zadnji prilog i odjava, sve je prošlo kako treba, ide odjavna špica. Duboki udah i izdah. Dobro, da sad konačno vidimo što ti baloni rade ovdje. Osim balona, tu je i neka kutija, ne piše ime i prezime. Ali zato velikim slovima piše Uplift, a pokraj natpisa je veliki i dobro poznati logotip.

Približavaju se kolege, znači nisam jedina, ima još znatiželjnika. Otvaramo kutiju, oprezno. Unutra su kolačići koji proriču sudbinu! Odlično, možda kolačić zna što će biti s mojim godišnjim odmorom ove godine. Dok kolege vijećaju trebamo li odmah navaliti na kolačiće ili ne, na svojem mobitelu pretražujem Uplift. Na internetskoj stranici Uplift.hr kaže da je riječ o novoj platformi namijenjenoj mikro, malom i srednjem poduzetništvu.

Glavne rubrike na stranici su inspiracija, edukacija, investicija i informacija, zapravo ključni elementi prije pokretanja svakog dobrog biznisa. Platforma Uplift je mjesto na kojem se objavljuju vijesti, korisne informacije, vodiči za učinkovitije poslovanje i inspirativni intervjui s domaćim uspješnim poduzetnicima. Najzanimljivije od svega, Uplift priprema i poseban edukativni program nazvan Uplift akademija koja kreće ujesen, a Uplift će ove godine stipendirati 32 poduzetnika iz segmenta turizma i srodnih djelatnosti. Pretražujem dalje i nailazim na video članak. E sad mi je mnogo toga jasnije. Tu je video pod nazvan Uplift razgovori koje vodi naš Zoran Šprajc, a u gostima je Hrvoje Ćosić, osnivač firme koja je pokrenula digitalni novčanik Aircash. I upravo me, usput rečeno, taj digitalni novčanik poštedio čekanja u redu kad sam zadnji put lovila trajekt, a nisam unaprijed stigla kupiti kartu.

Poslat ću link svim svojim prijateljima koji su poduzetništvo odabrali kao životni i karijerni put, čini mi se da bi im Uplift mogao koristiti, pogotovo u ovim neobičnim vremenima. A i ako se ikada odlučim na promjenu karijere i pokrenem nešto svoje, znam gdje ću se prvo ići raspitati. Ali sada, keksić mi je otvorio apetit, pogotovo nakon čitanja intervjua: Imate dobru ideju i agilan tim? Sjajno! Saznajte kakve veze imaju vafli i financiranje tehnoloških ideja. (Velike!) s urednikom IT magazina BUG, Draganom Petricom. Vafli, njam.

Ma najvažnije od svega, misterija je riješena. Sad mi je bar jasno kome su poslani baloni i čiji su zapravo svi ti silni kolačići. No dobro, valjda se neće ljutiti ako uzmem jedan…