Brend donjeg rublja Pour Moi u potrazi je za sretnicom koja je voljna nositi donje rublje i biti plaćena za to ove jeseni, javlja Daily Star.

Sjedenje u donjem rublju te još k tome i dobro zaraditi mnogima zvuči idealno, a nekima je to vjerojatno "posao iz snova". To maštanje moglo bi se pretvoriti u stvarnost i to upravo vama!

Naime, brend donjeg rublja i kupaćih kostima Pour Moi objavio je da traži nekoga tko će ispuniti vrlo posebnu ulogu. Oni, naime, traže Cosy Coordinatora, a to je netko tko je dobro upućen u to što treba da se osjećate udobno u ovo doba godine. Posao podrazumijeva nekoliko zahtjeva, no čini se da su to više nagrade nego zadaci.

Za tu ulogu, brend traži ljubiteljicu jeseni koja je spremna testirati njihovo donje rublje dok uživa u nekim od najpopularnijih sezonskih aktivnosti.

Ljenčarenje u donjem rublju

Ona će isprobavati grudnjake bez žica, super mekane gaćice i grudnjake, pamučne majice itd. dok ispija svoj omiljeni sezonski topli napitak, gleda omiljenu seriju ili čita knjige koje voli ispod dekice dok je odjevena u Pour Moi donje rublje.

A ako mislite da to zvuči dobro, postaje još bolje! Osim što možete zadržati donje rublje, također ćete dobiti 420 eura nakon što dovršite sve ugodne "zadatke" do 30. studenog.

"Jesen je savršeno godišnje doba da se opustite i bude vam udobno, no možda ne mislite da bi to bilo izvedivo u donjem rublju dok se izležavate na kauču i uživate u jesenskom poslijepodnevu. No, usredotočili smo se na to da imate podupiruće i udobno donje rublje za sve prilike, uključujući opuštanje kod kuće", pojasnila je Emma Woodrow iz tvrtke Pour Moi.

Prijave za Cozy Coordinatora sada su otvorene na globalnoj razini i zatvaraju se 31. listopada 2023. godine, a možete se prijaviti OVDJE.