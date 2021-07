Vjerojatno ste se i sami puno puta susreli s time da vas je nažuljala tek kupljena obuća te ste pribjegavali raznim rješenjima kako bi one postale čim prije što udobnije i manje bolne za vaše noge.

Da takve probleme imaju gotovo svi, dokazala je i britanska kraljica Elizabeta. Ona je, naime, zadužila garderobijerku Angelu Kelly da nosi njene nove cipele za nju dok ih ne razgazi, piše Mirror.

Vjerojatno najmanje što bi 95-godišnja kraljica željela su bolna stopala uzrokovana obućom, s obzirom da i dalje ima gust raspored svojih obaveza.

Kraljica baš i nema puno vremena za sebe

Angela je u svojoj knjizi iz 2019. godine "The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe potvrdila činjenicu da ona nosi njenu obuću. "Kraljica ima vrlo malo vremena za sebe te nema vremena za nošenje vlastitih cipela. O obzirom da nosimo istu veličinu, ovo ima najviše smisla", napisala je Angela.

Kraljica većinu vremena nosi crne cipele na nisku potpeticu

Kraljica većinu vremena nosi crne cipele na nisku potpeticu postolara Anello & Davide, koje navodno naziva "radnim cipelama".

Također, već desetljećima surađuje s Angelom, a njen službeni naziv posla je "osobni asistent, savjetnik i kustos (nakit, insignije i garderoba). Opisuju je i kraljičinu prisnu prijateljicu.

Za objavu svoje knjige, Angela je dobila i blagoslov monarha, a u knjizi se otkriva i to da se kraljica gotovo svakodnevno šminka, osim na dan kad se snima njezina božićna poruka. "Mogli biste se iznenaditi kad znate da je ovo jedina prilika tijekom cijele godine kada se njezino veličanstvo ne šminka sama", otkrila je Angela, dodajući da kraljica pomoć oko šminkanja tada traži od vizažistice Marilyn Widdess.