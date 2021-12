BRAND LUNILOU I GOOD FOOD POTPISUJU COOL HOODICU KOJA ŠALJE SNAŽNU PORUKU

Alarmi za uzbunu koje nam planeta Zemlja šalje - glasniji su nego ikada. I dok se jedni na njih oglušuju, drugi svojim doprinosom nastoje biti dio promjene. U ovu drugu kategoriju ubraja se i omiljena zagrebačka street food destinacija - Good Food. Osim što im se ponuda bazira na uvijek svježim, domaćim i zdravim namirnicama bez konzervansa, Good Food tim otišao je i korak dalje. Naime, od nedavno, iz svoga su poslovanja u potpunosti izostavili plastičnu ambalažu pa se tako od sada najtraženiji zagrebački street food specijaliteti poslužuju u ambalaži od održivih materijala, koji ne štete okolišu. Upravo je ovaj zaokret u poslovanju bio povod za zanimljivu suradnju između Good Food-a i poznatog hrvatskog modnog branda sličnih svjetonazora - lunilou.

Brand lunilou još od 2015. kreira odjeću za djecu i odrasle, a tajna njihova uspjeha je korištenje najfinijeg, 100% organskog pamuka, koji dolazi iz sjevernog Perua. Brand posebno promišlja o posljedicama koje po našu kožu mogu imati materijali upitne kvalitete, koje fast fashion industrija često koristi. Zbog toga su kvalitetni i održivi materijali pokretačka snaga ovog branda. Upravo su slični svjetonazori i poslovna etika doveli do suradnje između Good Fooda i lunilou-a, a čitava ideja satkana je u hoodici, mnogima omiljenom odjevnom komadu. Vers koji ovu hoodicu čini drugačijom od drugih, ''Our planet is fantastic, so please no more plastic'', snažna je i jasna poruka odaslana ovom zanimljivom suradnjom. Lunilou se pobrinuo za prepoznatljivu estetiku te cool, urban i moderan dizajn hoodice koja dolazi u dvije boje – Indian Tan i Covert Green, dok je u samu kampanju uključena cijela ekipa Good Food-a. Vrijedno osoblje, koje inače priprema najukusniju ''klopu'' u gradu, tako se našlo u ulozi modela, a upravo ove hoodice od sada su i dio njihove uniforme.

''Our planet is fantastic, so please no more plastic'' hoodica može se nabaviti na dobro poznatoj ''Go Green'' lokaciji Good Food-a, Palmotićevoj 2, gdje svaki kupac majice dobiva i voucher koji je moguće iskoristiti na Good Food asortiman.