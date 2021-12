"Izgubila sam gomilu kilograma nakon što je moj bivši prekinuo sa mnom zbog depresije. Vratila sam mu se nakon što smo razgovarali o našem prekidu i onome što je on učinio. Moj dečko se uopće i dalje nije trudio impresionirati me. No, jedan tip na poslu mi je počeo pokazivati ​​pažnju koju nisam dobivala od svog dečka i nakon par druženja, spavali smo skupa i to ponovili nekoliko puta.