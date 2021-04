Razmaženi pas: Razmazili ste psa i sad vam je žao? Rješenje postoji

Vlasnica sam čivave stare deset mjeseci. Nikad nisam imala psa i svog Mikija sam slučajno nabavila. Kupila sam ga u dućanu za pse kad je imao dva mjeseca i da odmah budem iskrena, nisam ga naučila ništa. Znam da je to moja greška i da sam ga pogrešno shvatila i previše razmazila. Jako ga volim, ali imam sve više problema s njim.

Kad mu kažem da siđe s kauča reži na mene, isto je tako s njegovim igračkama koje grize i pari, ali najgore je s gostima koji nam dođu u posjet. Imam osjećaj da on mene brani od njih, uvijek se negdje popne i laje na njih. Vani je također postao gori, ne dolazi kad ga pozovem i sve je agresivniji prema psima i ljudima koji ga žele podragati. Živim sama s njim, radim, pa je on sam u stanu od sedam do tri. U posljednje vrijeme kad dođem s posla dočekuju me potrgane igračke i jastuci, a danas i iskopana zemlja iz vaze za cvijeće. Htjela bih imati dobrog psa, ali ga ne bih htjela dresirati da postane robot. Znam da je moja greška što sam ga razmazila i odlučila sam to ispraviti. Molim vas za savjet.

Čivava je najmanji pas na svijetu, nije igračka, već pas sa svojim potrebama. Zahtjevi tako malog psa su također minimalni, a pas je inteligentan i privržen vlasniku. Uz vrlo malo uloženog vremena i truda od čivave možete imati odličnog kućnog ljubimca. Nažalost, probleme koje imate vi, imaju i mnogi drugi vlasnici patuljastih pasa, ali zbog njihove veličine smatraju da psi nikog ne mogu ozlijediti pa ništa ne poduzimaju da promijene takvo stanje.

Psu trebate odrediti mjesto u vašem stanu, učiti ga da ostaje na tom mjestu, ne dopuštati mu da se penje po namještaju. Sprečavajte začetke takvih pokušaja budite brzi, uporni i strpljivi. Košara, transportni boks ili sličan smještaj sasvim je dobar za vašeg psa, a i može vam pomoći u odgoju. Isto tako igračke mu ne smiju biti stalno dostupne, vi mu trebate dati igračku kad zasluži svojim ponašanjem, oduzeti kad vi želite. Trebate ignorirati njegove pokušaje da zasluži vašu pažnju nasilnim ponašanjima, nagrađujte smirenost i usmjerenost na vas. Razmislite kad se i zbog čega obraćate psu, u kakvom je stanju pas, jeste li dosljedni.

Stalna briga o psu

Kad se s posla vratite u stan ne nagrađujte njegovo lajanje i skakanje, nagradite kratki trenutak smirenosti psa koji je sa sve četiri noge na zemlji. U stanu se ne izmičite psu i dalje odobravajte njegovo dolično ponašanje. Vaša topla riječ u pravom trenutku, biti će dovoljna nagrada i vrlo brzo će promijeniti ponašanje psa. Ali u svemu što radite s psom, morate biti dosljedni. Psu ne treba pridavati ljudske osobine već razumijeti njegove potrebe, njegove nagone, njegova osjetila. Vi trebate biti primjeren vođa vašem psu, odgajati ga s ljubavlju i strpljenjem, njemu je takav odnos prirodan i siguran sam, neće se pretvoriti u robota.

U stanu mu osmislite igre i zadatke kroz koji ćete ga učite da hoda uz vas, da vas čeka, da dolazi na poziv, donosi igračku, pušta je na zapovijed. Igre s lopticama i igračkama trebaju doći nakon sve dužih perioda smirenosti i usmjerenosti na vas i one ne bi trebale biti prečeste i trajati predugo. U tim igrama je pas u plijenskom nagonu tako da vaše reakcije trebaju biti brže i odlučnije. Pri izlascima u šetnju ne dopuštajte psu da izlazi prvi kroz vrata, da hoda ispred vas, da zateže povodac. Fleksi povodci nisu idealno riješenje, bolji je tanki dugi špag kojim trebate spretno rukovati. Promatrajte psa, na vrijeme spriječite njegov odlazak u hiperaktivnost, strah. Promjene u stanjima psa se vrlo brzo odvijaju, a vi ih trebate prepoznavati na vrijeme, pas vam ih svojim držanjem, tijelom, neprestano pokazuje.

Gosti ne smiju biti problem

Kod dolazaka gostiju pas treba biti iza vas ili sa strane, možete ga imati zavezanog, ali i dalje treba biti što mirniji i usmjereniji na vas. Kad ljudi sjednu, pustite psa da ih kratko ponjuši i pozovite ga sebi. Tu vam transportni boks može pomoći, a pas će imati mirno i sigurno mjesto. Osim vas nitko ne bi trebao utjecati na psa, a vi i dalje trebate biti svijesni psa i nagrađivati smirenost. Povremeno ga puštajte do gostiju, ali imajte pod nadzorom.

Psa možete maziti u krilu,ali ako počne s grebanjem, skakanjem, lajanjem i sličnim, odmah prestanite, spusti te ga na pod i ignorirajte takvo ponašanje. Ne gledajte ga, ne obraćajte mu se, a kad se umiri, pohvalite ga. Kod hranjenja pričekajte da se umiri ili mu izdajte neku zapovijed. Dok ste vi na poslu pas može ostati u boksu s umjetnom kosti, kongom napunjenim topljenim sirom ili nečim sličnim. Psi su životinje brloga i takav smještaj im je prirodan. Svakog novog dana, već od prvog susreta s psom, vi biste trebali psu odobravati ili ne odobravati njegova trenutna ponašanja, razumijeti njegova stanja, biti pozorni i dosljedni. Miki će vam olakšati, on je pravi pas i on to zna.