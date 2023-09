Volimo mačke! Ne treba posebno objašnjavati zašto. Mačke su prekrasne životinje, koje zbog svoje osobnosti i karaktera te privrženosti ljudima čine divne kućne ljubimce. Mačke su samostalne i često nepredvidive, ali prema ljudskim životnim suputnicima itekako znaju pokazati ljubav i odanost.

Uz to, postoji mnogo istraživanja koja su pokazala da suživot s mačkama može imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje ljudi. Dobar dio tih istraživanja pokazuje da promatranje mačke dok se igra ili maženje s mačkom uz zvuk predenja pridonosi boljem raspoloženju kod ljudi, smanjuje razinu stresa i anksioznosti te nam pomaže da se osjećamo bolje i zdravije. Kako svojoj mački možemo uzvratiti? Tako što ćemo se pobrinuti za njezino zdravlje i kvalitetu života.

Ravnoteža crijevnog mikrobioma kao preduvjet zdravlja

Naše mačke vrlo vješto skrivaju kada ih nešto boli ili kada se ne osjećaju dobro i zdravo. Zato je izuzetno važno redovito pratiti njihovu stolicu, kvalitetu dlake, njihovo ponašanje, pa čak i količinu vode koju piju. Primjerice, ako vaša mačka pije premalo vode, to može dovesti do dehidracije i drugih zdravstvenih problema. Naravno, s obzirom na vrućine tijekom ljetnih mjeseci, normalno je da će mačka piti malo više vode nego zimi. S druge strane, ako vaša mačka počne piti znatno više vode nego što je to za nju uobičajeno, to može biti znak zdravstvenih smetnji zbog kojih bi trebalo konzultirati veterinara.

Još jedna od stvari na koje trebamo obratiti posebnu pažnju je crijevni mikrobiom koji mora dobro funkcionirati kako bi organizam mačke dobio sve potrebne nutrijente, održavao snažan imunološki sustav i tako očuvao njezino zdravlje. Što je crijevni mikrobiom? Riječ je o ekosustavu smještenom u probavnom sustavu, osobito debelom crijevu, koji imaju gotovo sva živa bića. Kod mačaka, crijevni mikrobiom je ekosustav kojeg čini trilijun mikroorganizama, od različitih vrsta bakterija, virusa, gljivica i drugih mikroorganizama. Crijevni mikrobiom ima niz bioloških funkcija u organizmu, od pomoći u razgradnji hrane, dobrog metabolizma pa sve do stvaranja imunoloških stanica koje štite organizam mačke.

Kako prepoznati neravnotežu crijevnog mikrobioma?

Prema dostupnim istraživanjima, 70 posto imunoloških stanica mačke nalazi se u probavnom sustavu, odakle štite organizam od infekcija i drugih bolesti te tako sudjeluju i u očuvanju njezinog zdravlja. Upravo iz tog razloga, održavanje ravnoteže crijevnog mikrobioma kroz uravnoteženu i kvalitetnu prehranu jedan je od glavnih preduvjeta za očuvanje dobrog zdravlja vaše mačke.

Kako se očituje neravnoteža crijevnog mikrobioma? Uz već spomenuti slabiji imunološki sustav, ova neravnoteža može dovesti do razvoja niza bolesti, infekcija, pretilosti, metaboličkih poremećaja, pa čak i do promjena u raspoloženju. Iako bismo možda očekivali da nije tek tako lako narušiti ravnotežu crijevnog mikrobioma kod mačke, to ipak nije tako. Pokazalo se da neravnotežu u crijevnom mikrobiomu, uz neke osnovne probleme u radu crijeva, mogu izazvati i nagle promjene prehrane ili neuravnotežena prehrana, uzimanje antibiotika, pa čak i stres.

Što možemo učiniti kako bismo svojoj mački pomogli u održavanju ravnoteže crijevnog mikrobioma i posredno joj time omogućili što zdraviji, kvalitetniji i sretniji život? Prije svega, tu je napredna prehrana bogata kvalitetnim bjelančevinama životinjskog podrijetla, vlaknima i cjelovitim žitaricama, koja bi trebala sadržavati i prebiotike koji poboljšavaju ravnotežu crijevnog mikrobioma. Primjerice, izvrstan izbor je hrana Purina ONE Bifensis bogata cikorijom - prirodnim prebiotikom koji uravnotežuje omjer dobrih i loših bakterija u probavnom sustavu te laktobacilima - dobrim bakterijama koje znanstveno dokazano jačaju imunološki sustav vaše mačke iznutra prema van i pomažu u zaštiti njezinog zdravog crijevnog mikrobioma.

Nadalje, mačke su poznate kao životinje koje jako vode računa o svojoj higijeni. Tijekom tih redovitih rituala pranja koje mačke obavljaju vlastitim jezikom, u njihovom probavnom sustavu može završiti velika količina dlaka koje onda stvaraju smetnje u radu probave. Možemo joj pomoći redovitim četkanjem koje će spriječiti gutanje velikih količina dlake, stvaranje kuglica od dlaka i njihovo nakupljanje u probavnom traktu i povezane smetnje.

Kao ljudi, ali i mnoge druge životinje i mačke mogu biti izložene stresu koji snažno utječe na neravnoteže u probavi, raspoloženje i zdravlje u cjelini. Zato je važno da se posvetite svojoj mački i pružite joj dovoljno pažnje, osigurate igračke koje će je razonoditi i zabaviti te se pobrinete za velike količine maženja – kad god je vaša mačka za to raspoložena. Na kraju da zaključimo, cjelovita briga o zdravlju vaše mačke i pravilna njega omogućit će visoku kvalitetu života u kojoj ćete uživati zajedno svakoga dana.

Sadržaj nastao s RTL native timom i Purinom!