Prije godinu dana udomili smo kujicu iz azila, tad je imala oko godinu dana. Problemi s njom postaju sve veći i sve sam ih pokušala riješiti, ali nisam uspjela. Naime, kada netko pozvoni na vrata i uđe u stan, ona se sva izbezumi i neprestano laje.

Pozvala sam dresera da spriječi njeno lajanje, on je rekao da je dominantna te je dobro iscimao na uzici nakon čega je bila nekoliko dana mirna. Nakon nekoliko mjeseci pozvala sam drugog dresera i on je napravio istu stvar. Pas je u međuvremenu postao sve gori i čak pokušava ugristi i goste i mene. Pozvala sam trećega i on je također napravio istu stvar i preporučio mi je da joj stavim električnu ogrlicu. Što da radim?

U vašem pismu niste naveli najbitnije: Kako se vi ponašate prema njoj, kad i zašto je nagrađujete, kad joj se obraćate, kako provodite ostatak vremena? Naime, prečesto se dogodi da udomitelji pse koje su spasili tretiraju kao ljude i nepotrebno ih žale te tako psima onemogućuju da budu ono što jesu – psi. Psi iz azila su vrlo često traumatizirani ljudskim postupcima i takvim psima treba pomoći, a ne ih kažnjavati. I zaista mi nije jasno zašto ste, kada ste vidjeli da prvi dreser nije postigao poboljšanje, pristali na iste metode još dva puta.

Najlakše je psa proglasiti dominantnim i skoro svako njegovo ponašanje agresivnim i opasnim; tada je pas kriv i zaslužuje kaznu, a vodič je uvijek u pravu. Stvarnost je gotovo potpuno drugačija. Psa treba promatrati i ustanoviti njegove reakcije na podražaje, primjećivati svaku nesigurnost, strah, te ih pokušati ispraviti. Ukoliko ne znamo što nam pas govori svojim držanjem tijela, glasom, ponašanjem, svaka naša naredna reakcija prema njemu biti će kriva. Zato je bolje dobro promotriti psa, razmotriti svoj odnos prema njemu, te na osnovu toga izgraditi sustav kojim ćemo pomoći psu da lakše prebrodi strahove.

Psi iz azila i traume

Psi iz azila su i dospjeli tamo zbog ljudske nebrige ili zlostavljanja i većina njih treba staloženog i sigurnog vlasnika koji će ih postupno oslobađati straha od ljudi. Kao što ste se i sami mogli uvjeriti, nasiljem se ne rješava strah. Preko samo jednog kratkog pisma nemoguće mi je sa sigurnošću odrediti daljnje postupke, ali psa je potrebno više razumijeti i pomoći mu.

Najlakši i najbrži način za to je da vam na vrata dođe netko tko ima iskustva i znanja da primijeti najsitnije detalje u ponašanju psa, da reagira u trenutku te da ne kažnjava psa, nego da ga oslobađa straha od ljudi. Toj osobi, kao i vašem psu bi bilo lakše da vi niste u blizini jer, iz najbolje namjere ali pogrešnim shvaćanjem životinje, sami ste doprinijeli sadašnjem ponašanju vašega psa. Psi iz azila najčešće imaju dobar odnos sa drugim psima, tako da ukoliko ta osoba uz sebe ima dobro odgojenog, uravnoteženog i čvrstog psa, time može znatno ubrzati proces.

Budite vođa i zaštitnik istovremeno

Vama je najbolje da inscenirate dolazak gostiju, da budete uz psa i primjećujete najsitnije detalje u njenom ponašanju. Psa možete staviti na dugi povodac, široku ogrlicu, a gosti neka imaju uz sebe nekakve poslastice koje će ponuditi psu. Vaše držanje tijela, glas, staloženost i sigurnost moraju biti u skladu sa situacijom, vi ste vođa i zaštitnik. Povodac treba biti opušten, pas vas treba slijediti, a ukoliko pokuša reagirati kao do sada, smireno i odlučno vratite se na početak.

Psa ne smijete dovoditi u situaciju koja mu je trenutno previše da bi se nosio s njom, najbitnije je da pas primjeti promjenu u vašem ponašanju, da počne shvaćati što želite od njega. Gosti koji će ući na vrata neka budu smireni i tihi, neka ne prilaze frontalno psu, neka se sagnu, čučnu i bez gledanja u psa ponude mu poslasticu. Vjerojatno će trebati puno ponavljanja i koordinacije između svo troje, ali ne smijete ići iznad trenutnih mogućnosti psa. Ukoliko psu trebaju dani, pa čak i tjedni da bi uopće prišao čovjeku na ulaznim vratima i ponjušio ga, budite spremni i na to jer je pas doživio previše traumatičnih iskustava i nerazumijevanja od ljudi.

To što vam se događa prilikom dolaska gostiju, samo je jedan dijelić krivo postavljenog odnosa, tako da i u ostalim aktivnostima sa psom sagledajte stvari iz druge perspektive, njegove.

Što učiniti za vrijeme šetnje, kako ojačati odnos sa psom?

Prilikom šetnji nemojte vašu kujicu voditi na davilici, izabirite mjesta i situacije koje vam mogu pomoći da pas postupno stječe sigurnost u ljude, dajte joj prostora i vremena da pokaže inicijativu. Pas mora upoznati ljude, a njemu je to najlakše postići korištenjem njuha, pa mu to i dopustite. Nemojte hodati brzo, zastanite na mjestima gdje se pas osjeća nelagodno, ali ne nagrađujte strah i ne žalite psa. Umjesto dosadašnjeg kažnjavanja njenog staha, pokušajte nagrađivati njenu minimalnu trenutnu sigurnost.

Ukoliko pas, kao do sada, ode u ekstremna stanja, znači da ste ga opteretili previše, a to će vas vraćati nekoliko koraka unatrag. U vašoj situaciji je puno bolje da se samo pozabavite nagrađivanjem psa, a ne korekcijama. Na taj način pas će ponovno stjeći povjerenje u vas, biti će mu ugodno u vašem društvu, početi će se truditi svojim reakcijama učiniti nešto čime ćete vi biti zadovoljni. Ukoliko ste svijesni da se previše obraćate psu u krivo vrijeme i za krive stvari, koristite kliker kojim ćete precizno naznačiti psu koje ponašanje je poželjno i zaslužuje nagradu.

Za razliku od dosadašnjeg vašeg odnosa prema psu, potaknut ćete njegovo sudjelovanje u svijetu koji ga okružuje, a pas će postajati mirniji i stabilniji. Promjenom u vašem shvaćanju psa, osim što ćete pomoći psu i ponovno moći primati goste u stan, vi ćete spoznati da je jedini lijek za strah ljubav.

Odgovorio:

Denis Prtenjača,

Klub za obuku pasa Rijeka