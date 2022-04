Ljudi iz cijelog svijeta Ruskinje smatraju lijepima ili izuzetno lijepima. Ruskinje privlače ljude različitih nacija i etničkih grupa, a to je vjerojatno zbog toga što su Ruskinje vrlo etnički raznolike. Malo se zemalja može pohvaliti takvom raznolikošću koja čini šarm ruskih žena još zanimljivijim. Još jedan razlog zašto su Ruskinje izuzetno lijepe je činjenica da imaju nevjerojatno elegantan izgled. Ruskinje preferiraju ženstvenu eleganciju. Ljepota Ruskinja osobito dolazi do izražaja jer uvijek ispunjene samopouzdanjem. Za njih sramežljivost ne postoji. Ako s nečime nisu zadovoljne, ne ustručavaju se podijeliti to s ljudima. Neke od tajni ljepota u koje se Ruskinje kunu, od kockica leda, jogurta do batina. Lupkanje po licu se radi za dugovječnu mladolikost. Ono što rade je lagano lupkanje po licu kada nanose šminku, što pomaže da koža što duže izgleda mladoliko.