Neuroznanstvenica dr. Tali Sharot kaže da stres može dovesti do povećanja trbušne masnoće, jer se zbog njega stvara određeni hormon kao "mehanizam za preživljavanje", piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionist u Direktu o tabletama za mršavljenje, kasnoj večeri i je li doručak obavezan obrok: 'Ovisi… Nije za sve'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gubitak sala na trbuhu mogao bi biti lakši ako se ljudi oslobode stresa, otkrila je. Naime, hormon stresa kortizol, koji utječe i na muškarce i žene, uzrokuje pohranu masnoće oko trbuha kao "mehanizam preživljavanja".

"Stres uzrokuje salo na trbuhu koje je jako teško ukloniti", rekla je dr. Sharot za podcast "Diary of a CEO".

"Ljudi mi često kažu 'Oh, malo sam se udebljao oko sredine trbuha. Moram nešto učiniti u vezi s tim. Počeo sam jesti manje, više vježbati, no još uvijek ne mogu to promijeniti…'. Tada im objasnim da je to utjecaj kortizola. Sve dok se izlučuje dodatni kortizol, ništa se neće promijeniti. Čak i ako više vježbate ili jedete bolje manje ili drugačije. Što god da napravite, to neće otopiti salo", pojasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kortizol je zarazan'

Da stvar bude još gora, dr. Tali je otkrila i da je kortizol zarazan. "Procurit će iz našeg znoja nekoliko centimetara oko nas i ući u kožu svih ostalih", kazala je dr. Sharot

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njene tvrdnje podupire znanost. Prethodno istraživanje Sveučilišta Yale na 2000 ljudi otkrilo je da je stres doista doveo do stvaranja sala na trbuhu.

Kortizol također može utjecati na vašu prehranu, jer može stvoriti nekontroliranu želju za jelom. Dr. Tali kaže da je najbolji način za prevladavanje problema povezanih sa stresom "doći do temeljnog uzroka". Objasnila je da stres "potiče iz radnog mjesta ili obitelji, tj. okoline, baš kao što bi to bio slučaj stoljećima među našim precima lovcima sakupljačima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno, smanjenje stresa i izbjegavanje ljudi koji zrače stresom nije jedini "lijek" za salo na trbuhu. U britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) imaju čitav niz savjeta koji će vam pomoći da smršavite, uključujući "fizičku aktivnost" od 150 minuta tjedno.

Također predlažu da nastojite pojesti pet obroka dnevno, kao i da zaslađene napitke zamijenite vodom. Također se preporučuje smanjenje unosa namirnica s visokim udjelom šećera i masti.