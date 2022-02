'PRILIČNO SAM EKSTREMNA' / Nema sreće u ljubavi, ali zato ima najveću guzu: 'Napumpala sam du*e jer mi se nije dalo vježbati'

Natasha Crown (27), Šveđanka srpskog podrijetla, koja je potrošila 150.000 dolara kako bi imala najveću guzu na svijetu kaže da se bori da pronađe ljubav zbog svog ekstremnog izgleda. Natasha je imala samo 20 godina kada je prvi put operirala stražnjicu, a na taj pothvat se odvažila još četiri puta. U razgovoru za "Hooked on the Look", Natasha je otkrila da joj je njezino ekstremno tijelo otežalo pronalazak ljubavi i da je sama već sedam godina. "Moja posljednja veza bila je prije sedam godina. Prilično sam ekstremna pa mislim da me se ljudi boje. To je strašno za muškarce", komentirala je Natasha te dodala: "Imat ću najveću guzu na svijetu - to je moj cilj i ja ću ga postići. Počela sam vježbati, ali sam onda došla na ideju da je lakše ako napumpam du*e", zaključila je. U galeriji pogledajte ekstremno veliku guzu Natashe Crown...