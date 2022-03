Mnogi su parovi u spomenutom istraživanju naveli kako bi voljeli pokušati seks u troje. No, ako to ne dolazi u obzir za vašeg partnera, možete isprobati nešto što će imati sličan efekt. Primjerice, umjesto na krevetu, probajte seks ispred prozora, ali s otvorenim zastorima. Pomisao na to da bi vas netko mogao gledati može izazvati dodatno uzbuđenje. Ako vam se i to čini previše, kupite igračku ili upalite dobar porno film.