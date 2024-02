Vjerojatno nema onoga tko ne voli pite, burek i gibanicu. Mnogi su odrasli na njima. Nutricionistica Jelena Avramov za RTS "Ordinaciju" otkrila je koliko je zdravo jesti ih svaki dan, piše Mondo.

Ona je istaknula da su bureci s mesom, pite sa sirom i gibanice vrlo kalorični obroci.

"To su obroci koji na 100 grama imaju nekih 250 do 300 kalorija, dok je porcija bureka u pekari 250 grama. Ako svaki dan unesete tu količinu bureka, vi unesete 600, 700, pa možda čak i više kalorija samo kroz doručak, plus ako dodamo jogurt što je još 100 kalorija", objasnila je nutricionistica i savjetovala da se uz takav obrok uključi salata s jabučnim octom.

Jabučni ocat izvrstan je za regulaciju skoka šećera u krvi koji ovakav obrok može izazvati. Nutricionistica je također savjetovala da se obrok prvo započne salatom jer će ona stvoriti osjećaj sitosti, a samim time i potrebu za manjom porcijom bureka.

Zeljanica i bučnica su najbolje

"Što se tiče sastava, ja bih izabrala zeljanicu, zato što ona sadrži sva tri nutrijenta: ugljikohidrate u obliku korice, proteine ​​u obliku sira i vlakna u obliku povrća. Kalorijski je manje kalorična od klasičnog bureka", rekla je nutricionistica, a onda je otkrila što je najteže probaviti.

"U suštini, rekla bih da su najteže probavljive one pite koje su najmasnije, a to su upravo bureci, još u kombinaciji s mesom, to je nešto što će se najduže probavljati. Problem kod ove hrane je što ona dosta, na neki način, spušta energiju. Mi ujutro za doručak pojedemo ovakav burek i onda poslije dva, tri sata nam se onako prispava, padne nam energija i onda ljudi uglavnom poslije posežu za kavom".

Nutricionistica Avramov otkrila je i koja je slatka pita najmanje kalorična.

"Ako gledamo kalorijski, bučnica ima najmanje kalorija od ove tri (pita od jabuka, pita od višanja, bučnica). Ipak, ne mogu napraviti redoslijed što bi bilo najbolje. Ovo su stvari koje se ne bi trebale konzumirati svaki dan i kada pojedete nešto slatko, to treba biti ono što volite", istaknula je.