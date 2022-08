Automobil: Cijene goriva nikada nisu bile više, no što su danas. Automobil guta novce, no većini je on nužda, a ne luksuz. Na sreću i limenom ljubimcu možete "stegnuti remen". Ne putujte sami. Ukoliko svakodnevno idete autom na posao, povezite kolegicu, kolegu ili oboje pa podijelite troškove. To vrijedi i za udaljene destinacije. Postoje aplikacije na kojima možete ponuditi i pronaći prijevoz. Pokrit ćete troškove puta, ali i upoznati nove ljude. Kada vozite, vozite optimalno, odnosno ne gazite previše na gas. Aktivirajte noge i bicikl pa sve što možete odradite na vlastiti pogon. Na taj način rješavate dvije muhe jednim udarcem. Štedite gorivo, a ne trebate plaćati ni članarinu u fitness centru.