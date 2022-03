"Do stenjanja dolazi iz nekoliko razloga. Ono može biti nekontrolirano i reakcija je na užitak. No, može biti i namjerno kako bi se partneru sugeriralo što vam odgovara i potaklo ga da to dalje radi. Mnogim ljudima to je znak da njihov partner uživa te ih stenjanje dodatno uzbudi. Seks je višeosjetilno iskustvo i zvuk ponekad može biti vrlo erotičan. Ljudi koji se znaju opustiti i prepustiti partneru više uživaju u seksu", kazala je Kate.