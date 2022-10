Ivana tvrdi da u Srbiji vlada vrlo licemjeran stav prema pornografiji: "Meni su okrenuli leđa samo licemjeri, to jest bivše prijateljice koje su se seksale s kriminalcima samo zato što su oni kao neke face. Zašto ljudi uopće poštuju kriminalce za koje se zna kako su stigli do novaca, a osuđuju prostituciju? To je ono što mene izluđuje kod naših ljudi", kazala je.