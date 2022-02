"Gledala sam ga kako me vara, a on to nikad neće saznati. Zabavljali smo se oko 10 mjeseci. Tih zadnjih par mjeseci njegove pasivno-agresivne manipulacije postale su transparentnije, ali ja sam bila mlada i uvjerena da mogu sve popraviti. U petak kad smo imali planove, nazvao je da je prijatelj na poslu dobio otkaz i da će izaći s njim da ga razveseli. Rekla sam dobro i poklopio je prije nego što sam uspjela završiti rečenicu — ostavila sam neke papire kod njega noć prije i morala sam ih zgrabiti. Bila sam u malom uredu pokraj njegove spavaće sobe i skupljala papire kad su se vrata stana iznenada otvorila. Bilo je puno hihotanja."