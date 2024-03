Jedan Hrvat se na Redditu obratio korisnicima mreže za pomoć jer ne zna što bi napravio s dvije ponude za posao. Nije siguran koja mu je bolje rješenje. Objasnio im je da se jedna ponuda odnosi na posao u struci, a druga na rad u call centru.

"Smijem napustiti firmu, ali je praksa šest mjeseci i manje je plaćeno. Radije bih radio to, nije mi nešto ni do para, samo mi je stalo da krenem u pravom smjeru. Stvar je u tome da mi djeluje da će me primiti, ali nemam uopće ideju hoće li me i kada uopće zvati. Što bi vi napravili u ovakvoj situaciji? Biste li prihvatili tako nešto, iako je neizvjesno, ili čekali, a novca ponestaje", pitao je korisnike Reddita, a oni su mu odmah uskočili u pomoć.

"Radije idi ovo u struci. Barem iz ovog što vidim, čini se bolje", bio je odgovor s najviše lajkova. Drugi su ga također poticali da odabere posao u struci.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ne može svatko izdržati u call centru

"Bolje je za daljnji razvoj karijere ako se planiraš, bar okvirno, baviti svojom strukom u budućnosti. Osobno bih prihvatio i nešto niža primanja (ako si s time možeš osigurati bar osnovne potrebe). Call centar nije loša opcija jer obično imaju dobre plaće, no te plaće su visoke s razlogom. Ti poslovi su generalno jako stresni, jako (mentalno, pa čak i emocionalno) zahtjevni te u njima generalno postoji visoka fluktuacija zaposlenih. S obzirom na to da bi bio "vezan" za tu kompaniju 12 mjeseci, zapitaj se imaš li dovoljnih resursa da se izboriš sa svim izazovima rada u call centru", bio je drugi komentar.

Neki su mu pak rekli da izabere onaj posao u kojem će uživati jer će novci doći.

Jedan korisnik mu je poručio da bježi od call centara jer obećavaju med i mlijeko, ali ništa ne dobiju na kraju.

"Svi koje znam da su radili takav posao, već su nakon tjedan dana dolazili doma utučeni, plakali što moraju na posao i slično, a plaća je realno očaj s obzirom što radiš. Ima ljudi koji su super u tome i odlično im je, ali takvi su stvarno rijetki", savjetovao mu je jedan muškarac.

Neki su bili kratki i jasni: "Strukica i šest mjeseci, 100 posto."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

