Postoji vodič za pravilan način pranja posteljine. On osigurava da ste se riješili svih klica i alergena, a uključuje i to da jednu posteljinu nikada ne biste trebali koristiti dulje od tjedan ili dva bez pranja. Ako je koristite dulje, znači da spavate u nakupinama mrtvih stanica kože, grinja, tjelesnih ulja i bakterija, piše The Sun.

U uputama za pravilno pranje stoji kako prvo treba pročitati etiketu na kojoj pišu upute za pranje kako biste proces mogli prilagoditi tkanini koju perete. Nakon toga, mrlje trebate obraditi prije pranja, posebno ako se radi o mrljama od krvi, za koje treba koristiti hladnu vodu.

Odaberite pravi ciklus i temperaturu pranja na temelju etikete te ga podesite prema tomu koliko je posteljina prljava. Na primjer, korištenje teškog ciklusa s vrućom vodom izvrsno je za uklanjanje tjelesnih ulja s posteljine.

Nemojte pretrpavati perilicu jer se posteljina u bubnju mora moći kretati kako bi se očistila. Koristite loptice za sušenje. One neće omekšati posteljinu, ali mogu umanjiti gužvanje. Nemojte koristiti maramice za sušilicu jer će tkanine zbog njih postati manje upijajuće.

Ako ga imate, plahte povremeno objesite na štrik vani jer sunčeva svjetlost pomaže u dezinfekciji, a sušenje na otvorenom daje posteljini svjež miris. Naposljetku, posteljinu obavezno treba izglačati kako biste ubili preostale klice i grinje.

Ocat za još mekšu posteljinu

Nadalje, korisnica TikToka poznata kao Mama Mila predlaže pranje posteljine tekućim deterdžentom, pola šalice sode bikarbone i pola šalice bijelog octa umjesto uobičajenog omekšivača.

Soda bikarbona ne samo da je prirodno sredstvo za posvjetljivanje i uklanjanje mirisa, već uz nju možete koristiti manje tekućine za pranje veša pri svakom pranju.

Ocat, s druge strane, omekšava i posvjetljuje posteljinu ne ostavljajući nikakve tragove, tvrdi Mama Mila. Iako njezin trik posebno dobro djeluje na bijeloj posteljini, ona također kaže da soda bikarbona dobro djeluje i s drugim, svijetlim bojama te je potvrdila da miris octa potpuno nestaje u pranju.