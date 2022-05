Ako ste prašak za rublje uvijek stavljali u ladicu perilice rublja, uskoro ćete se iznenaditi.

Obožavateljica čišćenja s TikToka pod nazivom Clean with Bek je objasnila zašto prašak za rublje uvijek trebate dodati ravno u bubanj.

25-godišnja stanovnica Velike Britanije je u opisu svog videa rekla: "Šokirana sam koliko ljudi ovo nije znalo."

Metoda pranja rublja

Pokazujući ispravnu metodu, ona tvrdi da stavljanje praška u ladicu začepljuje vašu perilicu i može ju s vremenom jako oštetiti.

Umjesto toga, ona inzistira da ćete stavljanjem praška za pranje ravno u bubanj s odjećom dobiti lijepo pjenasto pranje, ali i da da rublje ima intenzivniji miris te da će vaša odjeća duže ostati svježa i mirišljava.

Istina je da se neki prašci za pranje mogu začepiti i ostati u ladici, zbog čega ju je najbolje čistiti često, a ne izbjegavati potpuno korištenje. Ladica je zapravo dizajnirana za prašak za rublje i tekući deterdžent tako da ne biste trebali imati problema s korištenjem svega.

Dokazan trik

Prema web stranici White Goods Help, ubacivanje praška u bubanj je dobro rješenje ako se ne otapa kako treba u ladici. Međutim, stranica je upozorila da ne preopterećujete svoju perilicu: "To je zato što se deterdžent može zarobiti unutar rublja i ne može se pravilno otopiti. To ne samo da može spriječiti pravilno pranje, već, također uzrokuje potencijalni sigurnosni problem."

Štoviše, brend za pranje rublja Persil na svojoj stranici navodi da se prašak za pranje može nanositi u bubanj sve dok je u "mrežastoj vrećici" koja će mu pomoći u bržem otapanju.

Najbolje je prvo provjeriti upute na vašem deterdžentu kako biste bili sigurni da se može koristiti na ovaj način, piše TheSun.