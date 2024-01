Neki susjedi znaju biti toliko nepodnošljivi da se život u zgradi čini kao pravi pakao.

Mnogi ne znaju kako reagirati u tim situacijama pa je tako jedan Hrvat odlučio potražiti savjet na Redditu: "Ok, jesam lakog sna i patim od mizofonije, ali jesam li tako lud da mi i to smeta? Užasno pazim na takve stvari, osobito koje se tiču kućnog reda. Podlošci na stolicama, ne perem rublje kasno i ne puštam glasno glazbu. Ovo traje sad već 10 dana i pravi je horor. Toliko me to iznervira da me je strah moje reakcije ako ljudima kucam na vrata, a imaju malu djecu. Nikad nisu bili toliko bučni, a djeca su bila još manja i stvarala su buku koja je normalna za djecu. Help!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žena prodala stan zbog susjeda

Javila mu se jedna žena koja je bila primorana prodati stan jer više nije mogla tako živjeti: "Nisi. Imala sam susjede koji su me isp*** da sam odselila (prodala stan). Mir je neprocjenjiv. Zaključak je da je više kretena nego onih koji to nisu. Koji k*** rade, neshvatljivo. Možda djeca prtljaju po stolicama ili nečim drugim, ali kao da je bitno tko je... užas."

"Ja sam na najvišem katu pa nemam takvih problema, a ni moji susjedi ispod mene. Često se iznenadim kad dođem kod prijatelja koji imaju susjede na katu iznad i bude kao da juri krdo slonova", napisao je jedan muškarac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Hrvati ponudili isprobana rješenja

Mnogi su mu ponudili svoja rješenja: "Možda da prvo situaciju pokušaš riješiti mirnim tonom? Kupiš u Tediju podloške za zalijepiti na nogice, koštaju oko dva eura, pokucaš i objasniš problem i lijepo zamoliš ako mogu prestati s time pa im pokloniš te usr*** podloške. Možda nisu najsvjesniji svoje buke, ali možda nisu ni loši ljudi. Možda bi imali volje to popraviti..."

"Frend je kao mali napravio istu situaciju svojim susjedima - dobio je za Božić neki autić i sjeo je na njega pa se vozio po stanu i to je ispuštalo susjedima ispod takav zvuk. Odi gore, pokucaj, ispričaj se na smetnji i reci da je buka zaista nesnosna zadnjih par dana i da moliš da malo pripaze. Možda nisu ni svjesni kako se to dolje čuje", savjetovao mu je jedan Hrvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I drugi su imali slične probleme: "Ista stvar, mene najviše zanima što točno rade? Kao da svaki dan sele namještaj, ne kužim. I uvijek po par minuta traje. Osim toga imaju malu kćer koja voli skakati, sve OK, samo nekad zna pretjerati. Otišla sam nedavno do njih, pristojno pokucala sa smiješkom, došla i mala na vrata, jako je slatko dijete. I ja sam joj rekla 'hej, skačeš malo? To je okej, smiješ i dalje skakati, ali malo manje, možemo se tako dogovoriti?'. Super su reagirali i ona i tata, malo je mirnije moram priznati. Moguće da ljudi nisu nikad živjeli u zgradi i ne kuže te stvari."

"Imali smo istu situaciju, baš iritantno. Kupio im one samoljepljive podloške za namještaj u Ikei i odnio da stave na stolice. Sad je bar duplo tiše, ako ne i više", komentirao je drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nepodnošljivi susjedi

"Kada sam kao mali išao kod bake u stan, upozoravali su me na 10.000 stvari. Kasnije, kada sam studirao, bio sam u tom uvjerenju da ću nekome smetati. Prvi susjed mi je kasnije rekao da mu se činilo da me nikad nema u stanu jer ne čuje ništa. Ne čuje radio, TV, vodu. Ništa. S druge strane, baka s unukom iznad je živjela kontra mojih postulata. Klinac je trčao lijevo - desno, udarao nečime po cijevima od radijatora, derao se, a baka ga je poticala da bude još gori. Malo mi je falilo da odem gore i spomenem baki sve svece, bogove i rodbinu", dodao je jedan muškarac.

Neki ljudi nisu za život u zgradi: "Ja imam dijete od dvije godine, susjed iznad mene ima isto dijete od dvije godine. Moje spava od pola devet već, a susjed gore valjda ima utrku s namještajem i tko će jače lupati nogom i tako više puta tjedno. Za tepih očigledno nije čuo. Nažalost, ljudi su neobzirni šu*** i život u zgradi je nažalost takav."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živio sam u stanu gdje je iznad mene živjela penzionerka koja isto očito nije imala percepciju za takve stvari, i očito mlađi bioritam od mene. Rondanje namještajem navečer, ono kao da cijela obitelj ide sjesti za stol. Stan je bio visoko prizemlje i kroz ovo zadnje ljeto, naravno, spavaš s otvorenim prozorima, žena uđe u vrt meni ispod prozora obrezivati neki grm. U 6 ujutro. Pojavim se na prozoru s jednostavnim 'Dobro jutro susjeda', a ona meni zbunjeno 'Joj, kaj sam vas probudila?'. Pitam je ako može to kasnije obaviti, a ona hladno 'Ne stignem poslije.' I meni najdraža stvar, taman zaspim kroz tu vrućinu, a ona upali blender. U pola 12. Živote", ispričao mu je jedan muškarac s čime se on suočava.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Susjedi otkrili detalje o zagrebačkoj zgradi: 'Bilo je 4-5 mrtvih, djeca pušila travu'