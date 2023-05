Jedan samac iz Hrvatske muku muči s kuhanjem ručka jer kasno dolazi s posla pa je odlučio potražiti savjete od korisnika Reddita.

"Što jesti i kako preživjeti solo? Zanima me od vas koji živite sami, što jedete i kako si organizirate ručak. Ja živim već godinu dana sam i idalje nisam naučio ravnomjerno raspoređivanje novca za hranu. Naravno, preživi se nekako, ali i dalje postoji bespotrebno trošenje novca na brzu hranu i ostala sr*** jer dođeš doma s posla u 18 sati pa ti se ne da ništa kuhati. Ako ima tko kakav savjet, pišite. Hvala unaprijed", napisao im je.

Savjeti za kuhanje

"I ljudi koji imaju obitelji dođu doma s posla i vjerujem da im se ne da kuhati, ali kuhaju. Počni s brzim jelima, neki komad mesa i rižu na brzinu pripremiš, ili ubaciš povrće i krumpire da se peče u pećnici dok ti npr. raspremiš stvari, istuširaš se, što god. Kad imaš više vremena napravi veću količinu nekog variva ili nečega što se duže priprema pa zamrzni, onda imaš za dane kad ne stigneš kuhati ili ti se baš jako ne da. Nemam taj problem jer zbilja volim kuhati i žao mi je bacati novce na dostave i slično, ali mislim da je samo stvar discipline. Možeš ti to", predložila mu je jedna osoba.

Ni drugi nemaju volju za kuhanjem: "Kad kuhaš, skuhaj si uvijek za 2-3 dana i to je to. Tipa skuhaš u srijedu i u nedjelju onda za sljedeći tjedan. Ne kuha se nikome svaki dan."

"Složiš 2-3 vrste hrane koje možeš zamrznuti i lako odmrznuti navečer u 18 sati. Primjerice, umaci za tjesteninu su dobra fora. Možeš ih jesti s tijestom ili njokima. Bolonjez koji je malo gušći možeš namazati i na tortilje i posipati sirom, preklopiti, nakratko podgrijati na tavi i gotovo. Druga dobra stvar za zamrzavanje su variva koja mogu biti s mesom ili bez. Treće - jaja, brzo su gotova, a možeš napraviti mali milijun kombinacija. Poanta je da imaš nešto što staviš u lonac, zagriješ i otopiš za maksimalno 10 min i imaš obrok. I kako ne možeš uvijek jesi iste stvari, to ti bude tako da si možeš to pojesti tri puta tjedno, a opet i ponekad priuštiti nešto drugo ako već ne znaš sam skuhati ili ti se ne kuha baš svaki dan. Meni je još najviše pomoglo da imam menu. Napisala sam si 10-15 jela koja mogu skuhati bilo kad. I onda kad ne znam što bih više jela ili skuhala, samo pogledam menu. Uhvatila sam se da se često vrtim po istim stvarima pa mi dosadi i onda lako pokleknem i naručim nešto", glasio je još jedan savjet.

I ostali žive solo

Javili su mu se i ostali koji žive sami te mu predložili što oni rade: "Ja sam shvatila da mi je solo najbolje kupovati ono što ću jesti kroz dan-dva, a ne veće količine hrane jer mi propadne i u frižideru. Najbolje je ljeti jesti sezonsko, salate sa svime i svačime, tjestenina, bolonjez, rižota ili uzmem nešto gotovo pa kombiniram s nečime što imam doma. Kada imam vremena, potrudim se neki novi recept napraviti."

"Bespotrebno trošenje novca, ne da mi se kuhati i kako preživjeti solo ne ide jedno s drugim. Ja živim solo i rijetko kada naručujem. Kuham si 1-2 puta na dan (krumpir i meso na koji god način) i kad sam najviše umoran plus dva brzinska međuobroka (tipa zobene, orašasto, šumsko voće, što god) ili na žlicu ili u blender. Eventualno jednom tjedno pojedem pizzu (i to one iz Lidla, ne zato što je jeftina nego jer mi je fina) i da si izguštam u nedjelju i nahranim mozak. Treniram pa tako i imam neki režim prehrane, a nije ni visokog budžeta. Kada si poslažeš prioritete, pogledaš gdje daješ više, a za što bi mogao davati manje. Preživjet ćeš solo", savjetovao mu je jedan muškarac.

Predložili su mu i korisnu kupnju: "Imam jako ograničen budžet tako da pametno planiram, kuham prema tome što već imam pa "nadokupim" još što mi treba, gledam po katalozima koje stvari su na akciji, kupim meso u mesnici, ispadne bolje i povoljnije pa zamrznem. Često dobijem nešto domaće od obitelji, hvala Bogu. Ispraksirana sam u kuhanju pa lako smislim jelo od toga što imam kod kuće, a i kad nemam ideju, doslovno guglam neke sastojke koje imam i za 90 posto toga izbaci neki recept koji do tad nisam radila pa i to bude fora. Možda u procesu počneš i uživati u kuhanju."

"Ja preko tjedna svaki dan jedem rižu s piletinom i povrćem. Nedjeljom ne kuham ništa već naručim. I tako već više od dvije godine", rekla je jedna žena.