Zima je na pragu i mnoga će kućanstva uskoro razmišljati hoće li upaliti grijanje ili kako to izbjeći jer si ne mogu to priuštiti, piše The Sun.

Kriza troškova života i dalje teško pogađa mnoge obitelji. Imajući to na umu, važno je poduzeti sve moguće korake kako bi troškovi energije bili što niži. Stručnjak za kotlove i grijanje Tyron Ekrem otkrio je da ima pametan mali trik za uštedu novca.

"Ako niste sigurni odakle dolazi propuh u vašem domu, postoji trik koji možete isprobati pomoću toalet papira", kazao je te istaknuo da bi to trebalo pomoći da odredite koja područja trebate obraditi kako biste pokušali zaustaviti propuh.

"Uzmite dvije role bilo kojeg toalet papira i uklonite jedan sloj tako da vam ostane samo jedan tanki list. Nježno držite ovo oko prozora ili vrata. Propuh će ili usisati toaletni papir ili će vam, ako dolazi iznutra, otpuhati toaletni papir iz ruke", rekao je.

Jednostavan način da uštedite novac

"Ovo je stari trik koji je nevjerojatno učinkovit i potpuno siguran. Možete ga provesti u cijelom domu, što će vam pomoći da utvrdite kojim područjima trebate dati prioritet u zaštiti od propuha. Samo pazite da prije toga zatvorite sve prozore i vrata i isključite sve uređaje koji bi mogli uzrokovati strujanje zraka", istaknuo je Tyron.

Nakon što utvrdite odakle dolazi propuh, Tyrone preporučuje da zalijepite samoljepljive trake u otvore oko prozora i vrata. "To može spriječiti ulazak hladnog zraka", kazao je.

Prema Energy Saving Trustu, ovo bi vam moglo uštedjeti više od 50 eura godišnje na vašim računima za grijanje.

"Kada je u pitanju pravilno grijanje vašeg doma, propuh se može pokazati problematičnim. Ovo je stvarno jednostavan način da uštedite novac na svojim računima", rekao je Tyrone.