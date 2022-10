Jedan muškarac je rekao da je otkrio nešto izuzetno alarmantno na automobilu svoje kćeri - i izdaje upozorenje svim ženama.

Otac s profila @boogeyman0302 podijelio je video na TikTok-u pod naslovom “Pazite!”

Počeo je: “Dakle, slušajte. Nije me briga slažete li se s mnogim mojim videozapisima ili ne. Ali svakako želim da obratite pozornost na ovo.” Njegova kći, objasnio je, radi kasnu smjenu, često izlazi s posla u 3 ujutro u velikom gradu i onda se mora voziti više od sat vremena da se vrati kući.

'Treće jutro zaredom'

“Ovo je treće jutro zaredom da sam pronašao jednu takvu na njezinom autu na potpuno istom mjestu. Stražnja suvozačeva vrata.” Pokazivao je na crnu vezicu koja je bila pričvršćena oko ručke vrata automobila.

“Nisam znao što je to. Samo sam nastavio s rezanjem. Jutros kad sam ga pronašao, pitao sam kćer : ‘Kakva ti je to stvar s vezicom koja ti je svako jutro na stražnjoj ručki? U posljednja tri jutra sam ju skidao.”

Kćer je ocu rekla da nije imala pojma da je tu vezica. Kad je otac prepričao te događaje svom bratu, koji radi u policiji, brat je zastao. “Postao je izuzetno tih. Kaže: 'Što si upravo rekao?' Rekao sam mu ponovno, a on je rekao, ‘Slušaj čovječe, odmah to skini. Trgovci ljudima koji otimaju ranjive žene stavljaju to na automobil negdje gdje im to nije lako primjetiti, ali drugi ljudi koji zapravo kradu znaju točno što to znači.”

Signal onima koji otimaju žene kao seksualno roblje

Čovjek je rekao da je vezica u osnovi "oznaka". “Ovo upozorava svakoga tko je dio organizacije seksualne trgovine ili otmičara, daje im do znanja da je ta osoba ranjiva, sama je i laka je meta. Dakle, ako imate tinejdžerice koje su vani do kasno u noć i voze, provjerite njihov auto svako jutro. Potražite crni patentni zatvarač ili bilo što što se ističe i odmah uklonite.”

Komentatori su istaknuli druge stvari na koje treba obratiti pozornost:

“Druge stvari koje se često koriste su ljepljive, plišane životinje, stvari za privlačenje i zadržavanje pažnje. Oznake izvan kuća/spavaonica/stanova poput 2F = 2 žene”, napisala je jedna osoba. Drugi strahuju da se nije stalo samo na označavanju vozila. “Provjeri da nigdje na autu nema uređaja za praćenje. Mnogi ljudi koji su pronašli zip vezice pronašli su i uređaj za praćenje,” dodao je drugi.