Najbolje lubenice u Hrvatskoj

Trenutno su među najtraženijim lubenicama one iz Podravine, koje budu teške i do 20 kilograma. Takve su svake godine pa i ove ekstremno sušne godine.

Ljudi koji su u blizini Novigrada Podravskog znaju gdje se skrivaju najveće i najukusnije lubenice. "Jovine lubenice su najbolje! Zrele, slatke i sočne. Sva preporuka!"

Kod Jovana Obranovića ne nedostaje ni zabave, čak ni tijekom iznenadnog susreta s televizijskom ekipom, a zbog svojih ukusnih lubenica je zaradio i stalne mušterije.

Stalne mušterije

"Imam ljude iz Koprivnice koji dolaze po dvije-tri lubenice, isto kao ovaj gospodin, svaki drugi dan. Iz Koprivnice tjeraju auto 15 kilometara ovdje, 15 nazad - za lubenicu. Kažu, mi hoćemo to. Sad mi iz Đakova dolazi čovjek, išao je na more jučer. Kaže: 'U 8 budite ovdje, ja nosim lubenicu dolje na more', objašnjava Jovan Obranović, vlasnik OPG-a.

Lubenice se ovisno o prodaji dovoze svježe nekad i svakih par sati s ovog polja gdje se nalazi hrpetina kapitalaca. Tajna je u stajskom gnojivu.

Gospođa Vesna je glavna na polja, a objašnjava kako bez navodnjavanja i pesticida dobiva lubenice kojima se svi čude i u čemu drugi griješe.

"Đubri se stajskim đubrom, ne. Na jesen se orje pa onda u proljeće opet, kad đubra opet navozimo i poorjemo i tako. Ljudi većinom stavljaju ureu, umjetnjak ovaj, ali nije ni to dobro jer neće dozrijevati jer ona onda drži vlagu, znate. Najbolji je stajski gnoj", objasnila je vlasnica OPG-a Vesna Obranović za RTL.