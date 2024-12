Stručnjak za sigurnost upozorio: 'Ne gomilajte poklone pod drvce prije Božića'

Tko ne voli uzbuđenje gomile darova ispod božićnog drvca? No stručnjak za sigurnost savjetuje da to ne radite sve do jutra 25. prosinca. Naime, kako je Božić najljepše vrijeme za obiteljske radosti i tradicije, tako je i izrazito primamljiv provalnicima. Gomila zamotanih skupih darova može biti neodoljiva meta za kriminalce.

Kako bi vaši blagdani ostali veseli, stručnjak za sigurnost Glenn Flannery podijelio je nekoliko savjeta o tome kako zaštititi dom tijekom blagdanske sezone da vam Grinch ne bi ukrao darove.

"Darovi su izloženi na predvidljivom mjestu ispod bora, dajući tako provalnicima priliku da zgrabe mnogo u jednom potezu", rekao je. "Također su u originalnom pakiranju što ih čini posebno vrijednima. Provalnici ih mogu lako preprodati jer su potpuno novi, a to ih čini savršenom metom lopovima jer uz nisku razinu rizika, donose mogućnost visoke zarade'', kaže stručnjak te preporučuje da pričekate do Božićnog jutra kako biste stavili darove ispod drvca.

"Iako je prizor gomile lijepo zamotanih darova ispod bora jako primamljiv, žrtvujte to kako ne biste postali zanimljiva meta provalnicima.'' Osim toga ovaj stručnjak savjetuje da darove pospremite na više različitih mjesta u kući, kako bi provalnici imali manje šanse da ih pronađu. "Potkrovlje, ormari ili različite sobe mogu pomoći da vaši darovi budu sigurniji."

Osim toga stručnjak predlaže da uložite u alarm. ''Broj provala raste u zimskim mjesecima, posebno oko Božića kada mnogi domovi ostanu bez nadzora zbog putovanja i posjeta rodbini. Jedan isplativ način da osigurate dom je nabava protuprovalnog alarma. Ne samo da će vas upozoriti na potencijalne uljeze, već služi i kao značajno sredstvo njihova odvraćanja'', piše The Sun.

Kaže kako provalnici lako uoče vašu rutinu te jednostavno mogu znati kada niste kod kuće. ''Alarm ih može upozoriti da ste dobro zaštićeni, te da se pokušaj provale ne isplati.''

Na kraju je podijelio i trik kojim on održava veselu prazničnu atmosferu u svom domu. ''Ako svejedno želite sebi priuštiti lijep prizor ispod božićnog drvca, ali ne želite privlačiti dodatnu pozornost, pobrinite se da zastori budu navučeni, a bod drvce stavite ''lažne'' poklone. Tako će eventualnog provalnika dočekati samo hrpa novinskog papira lijepo umotanog u šareni papir.''

