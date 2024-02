Koliko god vam se sviđao neki stan i njegova lokacija, susjedi vam mogu uništiti život u njemu kao nitko drugi. Neki ljudi su se čak odselili iz svojih stanova zbog nemogućih susjeda, drugi razmišljaju o tome, a treći muku muče i ne znaju kako riješiti problem. Često se čini da rješenja nema jer neki ljudi jednostavno ne znaju živjeti u zgradama niti imaju osjećaj da se trebaju stišati jer nisu jedini stanari. I naravno, ne poštuju kućna pravila.

U novom serijalu ‘Susjedi iz pakla’ razgovarala sam s ljudima koji imaju ili su imali najgore moguće susjede. Ovo su njihove priče.

Manuela (23) je proživljavala pravo traumatično iskustvo koje ne može ni danas zaboraviti. Susjeda je prešla sve granice zdravog razuma te je njezinoj obitelji prijetila smrću.

Mislila je da je truju naftom

"Moja 'susjeda iz pakla' više nije živa. Traumatične situacije s njom su se dogodile prije nekih sedam godina, ali sve je to ostavilo dosta tragova u mojem sjećanju na djetinjstvo, i to jako negativnih. Živjela je na mom katu u zgradi i morala bih uvijek proći pored njenih vrata da bih došla da svog stana. Išla sam u osnovnu školu kada se sve to odvijalo, u razdoblju od prvog do osmog razreda. Iako je bilo davno, sjećam se svega i vjerujem da je to neki oblik traume za tako malu djevojčicu", započela je Manuela svoju priču.

"Zid u dnevnoj sobi nas je dijelio od nje. Sjećam se njenog konstantnog lupanja po zidu i deranja, ali i glasnih razgovora (pričala je sama sa sobom). Sve bi to bilo u redu da je ostalo na tome, no s obzirom na to da je imala psihičkih problema (za koje se kasnije saznalo da su u pitanju halucinacije i shizofrenija), počela je umišljati da je trujemo naftom preko ventilacije. Čak je ona nama zvala policiju koja bi došla provjeriti i utvrdila da je u biti njen stan taj koji se osjeti po groznom vonju. Kroz godine je samo eskaliralo i znala nam je lupati na vrata i prijetiti. Sjećam se da mi je tata rekao da nazovem policiju ako ikad pokušava nasilno ući u stan kad sam sama kod kuće. Jednom sam ih i nazvala. No nisu mogli puno napraviti osim što su je upozorili i pričekali sa mnom roditelje", nastavila je.

'Susjeda se derala da će nas ubiti'

"Moj brat je tada išao u srednju školu i jedan dan, kad se vraćao iz škole, prošao je pored njenih vrata, ona je izašla iz svog stana, pratila ga i derala se. On se brzo zaključao u stan, a kad je pogledao kroz ključanicu, vidio je da je držala nož i u drugoj ruci čekić. Derala se da će nas sve četvero ubiti. Brat je sve to snimio digitalnim aparatom. Tu snimku sam našla u jednom folderu na kompjuteru i bojala sam se iz škole ići kući sama. Sjećam se da su me prijatelji znali pratiti kući. Ne znam što se dalje poduzimalo, ali znam da su završili na sudu, no bila je neka priča da se video mogao namontirati. Nismo imali mira dok nije preminula. Jedan zidar koji je došao farbati zidove, rekao je da joj je cijeli zid imao rupe od lupanja - najvjerojatnije metlom ili čekićem", kazala je Manuela.

"Kako sam sada starija, razumijem da je to bolest na koju se ne može utjecati, no trebalo bi postojati nekakvo prisilno hospitaliziranje kada su u pitanju prijetnje hladnim oružjem. I dalje mi kuca srce dok se prisjećam ovoga, iako ju sada razumijem", zaključila je Manuela za Net.hr.

