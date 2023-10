Računi sve više rastu, a posebice oni za struju. Racionalnom uporabom električnih uređaja može se uštedjeti i struja i novac, piše Mondo.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se bez Vladine mjere pomoći? Sever: 'Ne daj Bog da se dogodi da nema nadzora barem na cijeni plina i struje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koje konkretne načine možemo smanjiti potrošnju struje i kako se odnositi s kućanskim aparatima koje mnogi nazivaju "električnim vampirima", otkrio je majstor Branko Zrnić gostujući na Prvoj TV.

Prva tajna je u tome da najviše možete uštedjeti na najvećim uređajima.

"Stvar je u tome je da električne uređaje koristimo pravilno, jer što je jači grijač u električnom uređaju, to se više može uštedjeti. Primjerice, na bojleru. Pravilnim korištenjem bojlera, znači grijanjem vode samo do temperature koju vaše tijelo može podnijeti, a to je oko 40 do 45 stupnjeva, četveročlana obitelj mogla bi uštedjeti oko 17 eura mjesečno", rekao je majstor Branko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne uključujte uređaje noću!

On je, također, otkrio i što je važno znati kada koristite perilicu rublja, termoakumulacijsku peć, ali i hladnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majstor Branko svima koji imaju termoakumulacijske peći savjetuje da je uključe noću, kada je struja jeftinija, a onda da preko dana koriste njenu toplinu.

On je još otkrio treba li električne uređaje uključivati ​​samo navečer kada je struja jeftinija. Branko nikako ne preporučuje njihovo uključivanje noću.

"Mnogi perilice rublja uključuju noću i događa se da njeno crijevo ispadne iz kade i onda dođe do poplave ili, pak, perilica počne negdje curiti", objasnio je.