Reditovac iz Hrvatske je postavio prilično konkretno i jednostavno pitanje - Koliku satnicu imate i kojim se poslom bavite?

"Dakle ne prekovremene sate itd, nego osnovni sat, koliko ste plaćeni za osnovni, temeljni, sat rada? I koliko prosječno sati radite mjesečno?"

'Nominalno radim 8, u stvarnosti tri sata'

Odgovori su brzo pokazali velike razlike. "47.5 kn, network"; "65 hrk 160 sati "; "Programer 50 eura"; "Programer 230 eura na sat". "7000 kn mjesečno - šumar", neki su od odgovora.

Jedan korisnik je istaknuo kako ima mala primanja, ali posao ne bi mijenjao ni za što.

"47 hrk tj 6.25 eur, IT Nominalno radim 8 sati dnevno, u stvarnosti u prosjeku oko 3.", napisao je i pojasnio: "Dogodi se da bude više posla pa ako radim 2 tjedna po 6, to znači da ću imati dva tjedna s 0 sati da se dođe do ovog prosjeka. Proljetos sam gledao statistiku za prošlu godinu, na godišnjoj razini sam imao 2,5 rada dnevno. Plaća nije neka za IT, ali ne bih je mijenjao za više posla."